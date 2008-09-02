Путін розказав, як йому цікаво працювати прем'єром

Володимир Путін зізнався журналістам, що йому подобається працювати на посту прем`єр-міністра.

«Роботи вистачає, робота цікава і корисна», – сказав Путін, який зайняв пост прем`єра 8 травня цього року.

За його словами, йому доводиться вникати в деталі, до яких раніше не доходили руки. Він відзначив, що главі уряду доводиться вирішувати масу вельми чутливих проблем, пише Газета.ру. «Всі їх потрібно обговорити, зрозуміти і ухвалити рішення, по якому шляху піти. Від цих рішень залежатиме самопочуття країни і мільйонів наших громадян через 10–15 років. Це дуже цікава робота, я нею задоволений», – відзначив Путін.

Журналіст газети «Коммерсант`» уточнив у прем`єра: «Тобто, це досвід роботи на майбутнє для вас?». «Ви про своє майбутнє подумайте», – пожартував у відповідь прем`єр.