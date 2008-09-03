Міністри-нашоукраїнці подякували за увагу і пішли з засідання Кабміну

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявляє про недоцільність участі міністрів-нашоукраїнців у засіданні уряду у зв`язку з виходом фракції НУ-НС з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ВАСЮНИК заявив сьогодні на засіданні уряду.

«2 вересня у Верховній Раді відбулися події, які свідчать про односторонню відмову Блоку Юлії Тимошенко, – партнерів по коаліції - від виконання зобов`язань, які передбачені угодою про створення демократичної коаліції. Це знайшло своє відображення у низці неузгоджених і, по суті, неконституційних рішеннях і відмові фракції БЮТ взяти участь у засіданні ради коаліції. Це підриває принципи спільної діяльності коаліції, і де-факто призвело до її розвалу, що й зумовило ухвалення рішення фракції НУ-НС про вихід з коаліції», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, саме через це міністри від фракції НУ-НС заявляють про неможливість своєї участі в сьогоднішньому засіданні уряду. «У зв`язку з необхідністю проведення політичних консультацій про майбутнє демократичної коаліції міністри від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» вважають неможливою свою участь. Разом з тим міністри виконуватимуть свої обов`язки відповідно до відповідного законодавства. Ми вважаємо, що можливість повернутися до ефективної співпраці, ще не втрачена. Базою для продовження спільної діяльності є відмова від політики подвійних стандартів, пріоритет національних інтересів і безумовне виконання положень коаліційної угоди», - вважає віце-прем`єр.

Після цього І.ВАСЮНИК подякував присутнім за увагу і заявив, що міністри-нашоукраїнці змушені залишити сьогоднішнє засідання уряду.