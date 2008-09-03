Черновецький хоче перекроїти Київ ще до Нового року

Проект рішення Київради передбачає вже з 1 січня 2009 року існування в Києві 5 адміністративних районів.

Текст відповідного документа планується винести на розгляд Київради на найближчій сесії.

Документ, текст якого має УНІАН, передбачає, що Київський міський голова повинен вирішити питання щодо ліквідації з 1 січня 2009 року районних держадміністрацій та галузевих органів державної виконавчої влади адміністративних районів, що ліквідуються, утворення відповідних районних підрозділів державної виконавчої влади у новоутворених районах та призначення їх керівників.

В проекті рішення Київради говориться, що в Києві буде створено такі райони: Дарницький, Деснянський, Оболонський, Печерський і Солом’янський. Передбачається, що Київська міська державна адміністрація протягом місяця з дня прийняття цього проекту рішення має утворити за участю депутатів міськради комісію з питань адміністративно-територіального устрою столиці та визначити межі нових адміністративних районів, для того, щоб подати їх на затвердження Київради.

В проекті рішення відзначається, що депутати районних у Києві рад, які обрані на виборах у березні 2006 року здійснюватимуть свої депутатські повноваження в межах багатомандатних, виборчих округів, по яких їх обрано у складі райрад. Перші пленарні засідання районних рад новоутворених районів будуть проводитись в порядку, встановленому законодавством.