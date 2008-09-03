Якщо Тимошенко піде в коаліцію з ПР, то електорат їй буде не потрібен?

Директор Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що у разі проведення дострокових парламентських виборів “Наша Україна” матиме “мізерні” шанси.

Таку думку К.БОНДАРЕНКО висловив УНІАН, коментуючи останні події в парламенті, а також позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

“У разі дострокових парламентських виборів шанси «Нашої України» - як показують соціологічні дослідження – мізерні”, - зокрема зазначив він. Водночас, за словами політолога, «Наша Україна» може увійти в якийсь інший блок, і це їй можливо додасть пару відсотків. “Гадаю, вона здобуде не більше десяти відсотків”, - підсумував К.БОНДАРЕНКО.

Проте, політолог все-таки вважає, що в українських політиків “вистачить здорового глузду”, аби відновити старий формат коаліції, повернутися до Status Quo станом на перше вересня цього року.

“Гадаю, що ТИМОШЕНКО вже достатньо вказала ЮЩЕНКОВІ на його місце в системі української політики, вказала на можливості нової коаліції. Як на мене, вихід може бути один – ТИМОШЕНКО домагається відставки (глави Секретаріату Президента) Віктора БАЛОГИ, домагається нормалізації стосунків з ЮЩЕНКОМ і країна починає жити, працюючи нормально над соціально-економічними проблемами”.

Тобто, прогнозує політолог, спочатку будуть спроби для нормалізації стосунків, а якщо це не вдасться, тоді вже політики перейдуть до “крайнього варіанта”.

Говорячи про можливість нового формату парламентської коаліції - між БЮТ та Партією регіонів - К.БОНДАРЕНКО зазначив: “Якщо ТИМОШЕНКО погодиться на формальну коаліцію з Партією регіонів, їй буде дуже важко якимось чином пояснити своєму електоратові, чому вона пішла на цей крок”. Водночас, за його словами, Президент не враховує одного нюансу: “Якщо ТИМОШЕНКО піде на широку коаліцію, то електорат їй буде просто не потрібен і пояснювати їй нікому нічого не доведеться. Тому 370 голосів, яку будуть у її активі, тобто в нової коаліції, дозволять міняти, переформатовувати владу в країні, тобто буде собі така директорія зразка 1793 року у Франції”.