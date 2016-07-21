Помічник генпрокурора США Витвицький долучився до процесу реформування ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури. «Розпочато співпрацю Генеральної прокуратури України з колишнім федеральним прокурором і помічником генерального прокурора США Богданом Витвицьким», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні відбулася зустріч генерального прокурора Юрія Луценка із Витвицьким.

В ході зустрічі, участь в якій також взяв заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джордж Кент, обговорено основні шляхи співпраці відомства з визнаним міжнародним експертом у галузі права та функціонування правоохоронних інституцій.

Луценко відзначив пріоритетність організації роботи Генеральної інспекції нового зразка, підвищення ефективності взаємодії з іншими правоохоронними органами, а також використання передового досвіду у сфері боротьби з високопосадовою корупцією та повернення злочинних активів.

За словами Луценка, «Генеральна прокуратура України наразі є останнім радянським «динозавром», і треба зробити все можливе для її оновлення».

У свою чергу Витвицький запевнив, що «готовий застосувати весь свій досвід, аби сприяти позитивним змінам у відомстві та допомогти штовхати уперед цю «каменюку». Часи дипломатичної ввічливості минули, настав час для радикальних дій».

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливість напрацювання нових механізмів взаємодії між компетентними органами України та США у міжнародно-правовій сфері.

Як повідомляв УНІАН, у травні Луценко заявляв, що планує призначити Витвицького керівником конкурсної комісії зі створення Генеральної інспекції ГПУ.

"Погодили з американськими партнерами формат і графік створення Генеральної інспекції, яка виявлятиме перевертнів у ГПУ. Проситиму депутатів уточнити для цього закон. Планую з липня призначити американського помічника федерального прокурора українського походження п. Витвицького очолити конкурсну комісію. Первинну чистку персоналу почнемо ще раніше силами Внутрішньої безпеки", - зазначав тоді генпрокурор.

Богдан Вітвицький - американський юрист українського походження та громадський діяч, помічник федерального прокурора у підрозділі боротьби з економічними злочинами Департаменту юстиції США, у 2007–2009 рр. юридичний консультант посольства США в Києві. Розглядався як кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро України.