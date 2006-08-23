Святковий феєрверк на відзначення 15-ої річниці Незалежності

26 серпня о 22-00 - України в місті Києві передбачено проведення святкового феєрверку з п’яти вогневих позицій: Солом’янський район – стадіон Національної академії оборони України; Шевченківський район – Володимирська гірка; Печерський район – стадіон Київського військового ліцею ім. Богуна; Деснянський район – сквер на проспекті В. Маяковського; Дніпровський район – парк Перемога.

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