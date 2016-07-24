Слідство вивчає записи з камер спостереження в радіусі кількох кілометрів від місця проживання Шеремета

Про це глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила сьогодні в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми працюємо за декількома напрямками – це технічна складова, переглянути записи з камер не тільки в радіусі декількох метрів, де мешкав потерпілий, але і у радіусі кількох кілометрів – це дуже важливо», - заявила вона.

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«Друге – це допитати кілька сотень свідків, які можуть нам допомогти. З цього приводу є дуже широка інформація, і щойно приїде міністр - він через кілька днів приїде – він отримає всю об'єктивну інформацію», - додала Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилися фахівці ФБР США.

22 липня в ЗМІ з'явилося відео з камер спостереження, з якого видно, як чоловік і жінка мінують автомобіль Притули.