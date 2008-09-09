У БЮТ кажуть, що не Ющенку з його рейтингом вибори пропонувати

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що одночасні дострокові парламентські та президентські вибори можуть бути корисними для України лише за умови внесення змін до Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, зокрема, коментуючи ініціативу Президента щодо необхідності проведення дострокових парламентських виборів, віце-спікер зауважив, що ця ідея суперечить настроям більшості українського суспільства.

“Про це свідчать результати останніх соціологічних досліджень. Окрім того, за сьогоднішніх умов така позиція виглядає конфліктною, оскільки політики та політичні сили, які суттєво випереджають за популярністю Президента та його партію, виступають проти дострокових парламентських виборів”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

“Загальновідомо, що сьогодні в основі головного політичного конфлікту в країні є вибудована командою Президента система дуалізму та внутрішнього протистояння у виконавчій владі. Тому якщо Президент не змінить характеру своєї діяльності, то не зрозуміло, які проблеми вирішують дострокові парламентські вибори”, - вважає віце-спікер парламенту.

На його думку, ще одна важлива проблема пов’язана з тим, що на сьогодні завдяки діяльності Секретаріату Президента президентський рейтинг Віктора ЮЩЕНКА - найнижчий за всю історію незалежності України. Так, згідно з різними соціологічними дослідженнями, за нього як за Президента готові голосувати біля 5% виборців, зазначив М.ТОМЕНКО.

“З одного боку, це характеризує “ефективність” діяльності команди Президента, але з іншого - виглядає, що загальнонаціональна ініціатива пропонується політиком, який нині займає 3-5 місце за президентським рейтингом популярності. Така пропозиція була би більш вмотивованою, якби її пропонував загальнонаціональний лідер”, - вважає М.ТОМЕНКО.

В цій ситуації, на його думку, Президент мусить пропонувати формат виходу з політичної кризи або шляхом політичних переговорів, або застосувати досвід Леоніда КРАВЧУКА, добровільно погодившись на одночасні дострокові вибори Верховної Ради і Президента України.

Разом з тим, за словами М.ТОМЕНКА, “такі одночасні дострокові парламентські та президентські вибори можуть бути корисними для України лише за умов, якщо після виборів знову не виникне питання конфлікту влади". "Це означає, що до виборів необхідно внести зміни до Конституції та врегулювати законодавство, щоб чітко розмежувати повноваження Кабінету міністрів та Президента, системи виконавчої влади, оптимізувати виборчу систему та забезпечити впливовість місцевого самоврядування”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Тому, на його переконання, лише за умов добровільної згоди парламенту, Президента та відповідних законодавчих змін одночасні парламентські та президентські вибори можуть бути корисними для України.