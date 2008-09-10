Генпрокуратура відмовляється бачити в Тимошенко зрадницю

Генеральна прокуратура України не порушувала кримінальної справи проти прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактами національної зради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Не було ніякої справи. Був лист (СБУ), в якому було висловлено факти і припущення, просили створити слідчо-оперативну групу. Але така група створюється лише для розслідування в рамках кримінальної справи, що вимагає спільного розслідування», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заступник генпрокурора наголосила, що оскільки не існує кримінальної справи, то не існує й необхідності створювати слідчо-оперативну групу.

Крім того, Т.КОРНЯКОВА не має у своєму розпорядженні інформації про звернення Ю.ТИМОШЕНКО до генпрокуратури за фактами цілодобового стеження за прем`єр-міністром і прослуховування телефонних розмов.

«Я про це не знаю, і у мене такого звернення немає», - додала вона.

Заступник генпрокурора відзначила, що їй не відомі факти тиску на своїх колег, викладені Ю.ТИМОШЕНКО на прес-конференції 8 вересня.

«Я приймаю рішення самостійно за згодою генерального прокурора, оскільки керує генпрокуратурою генеральний прокурор. Особисто на мене тиск не чинився. У мене жодних контактів з Банковою. Я абсолютно щиро про це кажу. Я там ніколи не буваю, і на мене ніхто не тисне», - наголосила Т.КОРНЯКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що одержала повістку з Генеральної прокуратури на 11 вересня. «На сьогодні внаслідок цих дій (звернення СБУ в Генпрокуратуру за фактами про національну зраду прем`єр-міністра) відкрито всі оперативно розшукові справи проти керівника мого секретаріату, проти керівника моєї служби, проти прем`єр-міністра, проти великої кількості людей, які працюють в уряді», - сказала вона. Вона також повідомила, що має у своєму розпорядженні інформацію про тиск на заступників генерального прокурора для порушення кримінальної справи проти прем`єр-міністра. «Практично сьогодні здійснюється тиск на деяких заступників генерального прокурора і обіцянки, якщо вони порушать кримінальну справу проти прем`єра, то Президент подасть їх кандидатуру на посаду генерального прокурора», - наголосила вона.