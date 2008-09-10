Яценюк готовий у вівторок оголосити про розпад коаліції у ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК готовий в перший пленарний день (йдеться про 16 вересня – УНІАН) оголосити про вихід фракції “Наша Україна – Народна самооборона” із коаліції, якщо відповідна заява не буде відкликана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що згідно ст. 65 Тимчасового регламенту ВР, заява про вихід з коаліції набуває чинності «не менше, ніж за 10 днів». Він зазначив, що в перший день в разі невідкликання заяви НУ-НС про вихід із коаліції, головуючий на засіданні парламенту зобов’язаний оголосити про вихід фракції із коаліції. Він нагадав, що після цього відраховується 30-денний термін, після якого Президент України може розпустити парламент.

На уточнення журналістів, чи він оголосить таке рішення, А.ЯЦЕНЮК відповів: «якщо заява не буде відкликана, то звичайно зроблю таке оголошення. Це мій обов’язок».

В той же час він зазначив, що нинішні учасники коаліції матимуть можливість знову створити коаліцію, підписавши нову коаліційну угоду.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ та до закону про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Ці закони були ухвалені за відсутності у сесійні залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.