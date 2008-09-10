"Запасний" представник Ющенка в Кабміні обурений інцидентом

Керівник Головної служби забезпечення зв’язків з Верховною Радою та Кабміном Ян БЕРНАЗЮК називає безпрецедентним факт свого недопущення на засідання уряду як представника Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

Зокрема, Я.БЕРНАЗЮК зазначив, що сьогодні перед початком засідання уряду до нього підійшов заступник міністра Кабінету міністрів і попросив покинути залу засідання, посилаючись на відповідне доручення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Разом з тим Я.БЕРНАЗЮК наголосив, що з початку цього року щонайменше 10 разів заміняв Представника Секретаріату Президента у Кабміні Олександра ШЛАПАКА на підставі відповідних офіційних листів.

Я.БЕРНАЗЮК підкреслив, що участь представника Президента у засіданні уряду є не традицією, а прямою нормою чинного закону про Кабмін, яка передбачає, що позицію Президента на засіданнях представляє визначена ним особа. При цьому Я.БЕРНАЗЮК наголосив, що саме він був уповноважений Президентом представляти Секретаріат Президента.

За його словами, участь представника Президента у засіданнях уряду є не самоціллю, це потрібно безпосередньо Кабміну для того, щоб знати позицію Президента. Він вважає, що завдяки участі представника Президента у засіданні уряду більшість конфліктних питань можна вирішити на місці і не виносити на публічне обговорення.

Я.БЕРНАЗЮК наголосив, що рішення уряду, які не враховують позицію Президента, в подальшому зупиняються главою держави і направляються до Конституційного Суду або до Генпрокуратури, якщо стоїть питання про невідповідність закону.

«Цей інцидент є безпрецедентним, і маю надію, що на наступному засіданні Кабміну, яке планується на суботу, таких пригод не буде», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО з приводу інциденту з Я.БЕРНАЗЮКОМ заявив, що Секретаріат Президента повинен повідомляти про заміну представника глави держави для участі в засіданні уряду.

«Наскільки мені відомо, представником Президента в уряді є Олександр ШЛАПАК. У разі, якщо замість нього приходила інша людина, вона приносила лист із Секретаріату Президента з проханням про заміну», - сказав П.КРУПКО.