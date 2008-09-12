Інфляція буде нижчою за прогнози песимістів, але вищою, ніж казав уряд?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що рівень інфляції цього року не перевищить 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на загальних зборах членів Європейської бізнес-асоціації, що проходять у Києві.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, це буде нижчий показник, ніж прогнозувався песимістами у 30%, але вищий, ніж прогнозував уряд.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Кабінет міністрів України затвердив прогнозні макропоказники соціального і економічного розвитку України на 2009 рік.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, показник інфляції (грудень до грудня) затверджений на рівні 9,5%.