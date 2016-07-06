Раді рекомендують дозволити НАБУ прослуховування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні антикорупційного комітету ВР.

Також комітет своїм рішення визнав законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

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Як зазначив на засіданні парламентського комітету директор НАБУ Артем Ситник, цим законопроектом у Кримінальному процесуальному кодексі пропонується встановити, що до органів, які мають право здійснювати зняття інформації з каналів зв`язку, відноситься і Національне антикорупційне бюро.

Нині, зауважив Ситник, право на зняття інформації з каналів зв`язку мають органи Служби безпеки та Національної поліції.

“Для того, щоб нести всю повноту відповідальності за розслідування справи, для того, щоб мати можливість застосовувати цю негласну слідчу дію ефективно, викорінюючи корупцію в органах Служби безпеки чи Міністерства внутрішніх справ, мені здавалось би доцільним все ж таки проголосувати законопроект і дати можливість НАБУ самостійно знімати інформацію з каналів зв`язку”, - сказав директор НАБУ.

Ситник також зазначив, що “ризиків як таких” у цьому законопроекті не бачить. “Це трохи потягне фінансові витрати. Але це не така критична сума і вона, в принципі, закладена у нашому бюджеті”, - сказав він.

Як повідомлялося, 9 лютого президент України Петро Порошенко під час наради з керівним складом, детективами і співробітниками НАБУ не підтримав надання Антикорупційному бюро можливості проведення негласних слідчих розшукових дій - прослуховування телефонів.

Порошенко, зокрема, висловився проти зняття інформації з каналів зв`язку детективами НАБУ.

Він зазначив, що доступ до цієї інформації - це обмеження прав людини.

”На жаль, ще з радянських часів є ”традиція”, коли цим правом силові органи дуже зловживають”, - зазначив Порошенко. У зв`язку з цим він висловився на користь співпраці НАБУ з СБУ.