Народна самооборона схиляє НУ-НС до нової коаліції

Депутатська група «Народна самооборона» пропонує фракції НУ-НС розпочати переговори щодо створення нового формату коаліції у складі БЮТ, Блоку Литвина і НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ.

За його словами, відповідна пропозиція була висунута за результатами засідання депутатської групи «Народної самооборони». «Але, на жаль, така пропозиція НУ-НСом поки не прийнята», - сказав О.ДОНІЙ.