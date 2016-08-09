Київський суд заарештував рахунки Онищенка у латвійському банку - НАБУ

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Як зазначається у повідомленні, «за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим з прокурорами САП, Солом’янський районний суд міста Києва арештував грошові кошти на депозитних рахунках, відкритих у банку Trasta komercbanka (Латвія) на ім’я народного депутата Олександра Онищенка, який підозрюється в організації корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування».

Також за поданням детективів НАБУ було заарештовано рахунки пов’язаних з Онищенком компаній Rexlord Systems та Ostexpert Limited, відкриті у латвійских Privatbank та Trasta komercbanka.

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Готуються відповідні документи для накладення арешту на ці кошти судовими інстанціями Латвії.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 мільярди гривень в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

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Генпрокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенка.

НАБУ вже двічі викликало Онищенка на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

5 серпня в Антикорупційному бюро заявили, що детективи готують клопотання до суду про примусовий привід підозрюваного, і після відповідної ухвали вони зможуть оголосити Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшук.