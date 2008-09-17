Черновецький вже готовий охопити своїм піклуванням не тільки Київ

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про готовність “піклуватися про громадян усієї України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи політичну ситуацію в країні.

“Я сьогодні за посадою повинен піклуватися про киян. Якщо мені трапиться нагода піклуватися у Верховній Раді про всю Україну, я піклуватимуся про громадян усієї України із задоволенням”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

До цього він додав, що Блок Черновецького братиме участь у дострокових парламентських виборах, якщо їх буде оголошено.