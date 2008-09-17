Черновецький вже готовий охопити своїм піклуванням не тільки Київ
14:38, 17 вересня 2008Політика
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Каже, із задоволенням...
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про готовність “піклуватися про громадян усієї України”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи політичну ситуацію в країні.
“Я сьогодні за посадою повинен піклуватися про киян. Якщо мені трапиться нагода піклуватися у Верховній Раді про всю Україну, я піклуватимуся про громадян усієї України із задоволенням”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
До цього він додав, що Блок Черновецького братиме участь у дострокових парламентських виборах, якщо їх буде оголошено.
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