Окупанти заявляють, що вже вибили з Панова визнання вини в нібито організації терактів в Криму

«Затриманий за підозрою в організації терактів у Криму житель Запорізької області України Євген Панов визнав свою провину на допиті», - повідомляє російський пропагандистський агентство ТАСС з посиланням на якесь джерело в правоохоронних органах окупованого регіону.

"Панів в ході допиту повідомив, що був затриманий співробітниками ФСБ в місті Армянськ в Криму. Він повністю визнав свою провину", - сказав джерело ТАСС.

Київський районний суд Сімферополя, як очікується, в четвер обере Панову запобіжний захід. ФСБ наполягає на утриманны під вартою затриманого жителя Запорізької області.

Читайте такожПайетт про "українських диверсантів" у Криму: Росії не вдалося обдурити СШАЯк повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору". Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою теракту".

У свою чергу Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.