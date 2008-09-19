Депутати не можуть придумати, як налякати Яценюка

Народний депутат, член фракції КПУ Адам МАРТИНЮК вважає, що Верховна Рада України має подолати вето Президента України на ті закони, які повернулися до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи вето на три закони.

За словами А.МАРТИНЮКА, Президент Віктор ЮЩЕНКО зачепився за формальну причину, оскільки деякі закони мали зовсім інший номер, ніж той, під яким ухвалювались.

Він наголосив, що ряд законів ухвалювалися ще попереднім складом парламенту, і тому на підпис Президенту мав бути направлений закон саме під старим номером і за підписом голови Верховної Ради попереднього скликання, а нинішній спікер мав би направити тільки супровідний лист.

А.МАРТИНЮК також зауважив, що, «виходячи з ситуації, що склалася, треба долати вето на закон за цим новим номером».

Він також наголосив, що у голови ВР є моральне і юридичне право сказати, що він не може оприлюднювати закони, оскільки він погоджується з пропозицією Президента, а також зважаючи на те, що спікер Арсеній ЯЦЕНЮК подав у відставку.

«Але Верховна Рада не має жодного покарання голови Верховної Ради. Налякати голову Верховної Ради, що якщо ти не підпишеш, то ми тебе звільнимо, так він і так не проти, щоб його звільнили», - сказав А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО повторно ветував закони, ухвалені Верховною Радою 2-5 вересня. За словами депутата, в п`ятницю БЮТ вимагатиме, щоб ці закони підписав спікер парламенту.

А.ПОРТНОВ наголосив, що повторне вето не передбачено Конституцією, тому такі дії глави держави є неконституційними.

Зокрема, за словами депутата, з повторним вето до Верховної Ради повернулися три закони: про тимчасові слідчі комісії ВР, про Державну службу спецзв`язку та захисту інформації України та про організацію і порядок діяльності Верховної Ради.

За словами А.ПОРТНОВА, В.ЮЩЕНКО ветував закони "за формальними причинами – деякі закони після подолання вето мали інший реєстраційний номер, ніж на момент ухвалення".