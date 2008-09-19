Бойко вважає, що Тимошенко втягує в ще бiльшу залежнiсть вiд Росiї

Уряд - і Мінпаливенерго зокрема - провалив підготовку енергетичного комплексу країни до проходження осінньо-зимового періоду, вважає народний депутат України, екс-міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

Про це йдеться в заяві, поширеній прес-службою нардепа.

На думку Ю.БОЙКА, перші ознаки кризи, що насувається, було видно ще влітку.

«Дефіцит енергетичного вугілля і низькі темпи його накопичення на складах ТЕС призвели до необхідності запуску в серпні газових блоків українських ТЕС, які, за стратегією уряду, взагалі не повинні були працювати через дорожнечу газу як палива для виробництва електроенергії», – зазначає нарпдеп.

При цьому Ю.БОЙКО нагадує, що відповідно до прогнозного енергетичного балансу України на поточний рік, затвердженого Кабінетом міністрів України і підписаного першим віце-прем`єром Олександром ТУРЧИНОВИМ, мінімально необхідні запаси вугілля на ТЕС на 1 вересня мали становити 3,1 млн. тонн. Проте фактично на цю дату на складах ТЕС було 2,1 млн. тонн вугілля. При цьому спостерігалася стійка тенденція до зменшення цих запасів.

«За офіційними даними уряду, цього року зростання видобутку вугілля становило 4,4% порівняно з минулим роком. На фінансування вугільної галузі почало виділятися більше бюджетних коштів. Проте електростанції чомусь як і раніше відчувають гострий дефіцит вугілля. Куди ж поділося це вугілля, видобуток якого нібито зростає, зокрема за рахунок прямих державних субсидій?» - говорить депутат.

В зв`язку з цим нардеп вказує на те, що за браком вугілля Мінпаленерго санкціонувало запуск двох газо-мазутних блоків 800 МВт (на Вуглегорськiй і Запорізькiй ТЕС), а також три газо-мазутних блоки 300 МВт (на Трипільській і Ладижинськiй ТЕС). На думку екс-міністра, це призведе до подальшого зростання оптової ціни на електроенергію, яка і без того зросла цього року вже на 37%, досягнувши позначки 370 грн. за МВт/г, і наближається до рівня цін Східної і Південної Європи.

«На додаток до зростання цін на газ це стало болісним ударом по енергомiсткій промисловості України», - зазначає він.

Водночас, на думку Ю.БОЙКА, стабільну роботу енергетики не може гарантувати навіть екстрений запуск газо-мазутних блоків ТЕС, оскільки НАК «Нафтогаз України» не виділяє генеруючим компаніям природний газ у запитаних ними обсягах, навіть, як зазначають в НАК «Енергетична компанія України», незважаючи на своєчасну оплату і навіть часткову передоплату.

«Таким чином, в ПЕК України складається вкрай неспокiйна ситуація. Керівництво уряду і Мінпаливенерго, зайняті політичними інтригами і корпоративними розбiрками, начисто провалили підготовку енергокомплексу до зими і не в змозі забезпечити хоча б мінімальну координацію дій між «Нафтогазом України», «Вугіллям України» і «Енергетичною компанією України», які впевнено грають в лебедя, рака та щуку, перекладаючи один на одного відповідальність за наслідки», – наголошується в заяві нардепа.

На його думку, в даному контексті «особливим цинізмом» виглядає відновлення нинішнім керівництвом Мінпаленерго постачань електроенергії до Польщі і Молдови, «причому за цінами, нижчими тих, що існують на внутрішньому ринку України».

«За останній рік міністр палива і енергетики також пообіцяв почати її постачання до Грузії, Прибалтики і навіть Ізраїлю. Складається враження, що Україна страждає від надлишку електроенергії і готова практично дарувати її своїм сусідам», - наголошує Ю.БОЙКО.

При цьому, за інформацією екс-міністра палива і енергетики, Мінпаленерго має намір почати у вересні імпорт електроенергії з Росії обсягом близько 500 МВт.

«Вперше в своїй історії Україна буде вимушена вдатися до допомоги Росії для забезпечення свого балансу з електроенергії. Не варто при цьому забувати, що саме до Росії весь рік їздили емісари Мінпаливенерго і НАК «Енергетична компанія України» у пошуках вугілля для покриття дефіциту всередині України», - зауважує Ю. БОЙКО.

«У результаті замість згадуваного в кожному програмному документі уряду пункту про подолання енергетичної залежності України від Росії у постачаннях нафти і газу наша країна рушить до побудови нових відносин залежності, вже у сфері імпорту електроенергії і навіть вугілля», - резюмує депутат.

Як повідомляв УНІАН, на колегії Мінпаливенерго у вівторок 16 вересня перший заступник міністра палива і енергетики України Олег БУГАЄВ зазначив, що міністерство стурбоване ситуацією з накопиченням вугілля на складах ТЕС напередодні опалювального сезону. За його словами, станом на 1 вересня поточного року на складах ТЕС було накопичено 2,4 млн. тонн вугілля, тоді як до 15 вересня запаси скоротилися до 2,1 млн. тонн.

О.БУГАЄВ зазначив, що це пов`язано з недопостачанням вугілля ДП «Вугілля України», а також з позаплановим ремонтом другого енергоблоку Хмельницької АЕС.

У свою чергу, президент НАК «Енергетична компанія України» Володимир ЗІНЕВИЧ зазначив критичну ситуацію, що склалася з теплозабезпеченням теплових електростанцій. Зокрема, за його словами, вихід з ладу енергоблоку Хмельницької АЕС привів до позапланової витрати 1,2 млн. тонн вугілля, взятих зi складів.