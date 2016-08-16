В РНБО назвали "ахінеєю" звинувачення на адресу Турчинова в провальному запуску е-декларування

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби РНБО у зв’язку з ситуацією, що склалася навколо запуску системи електронного декларування.

«У зв'язку з провокативним згадуванням прізвища cекретаря Ради національної безпеки і оборони України у контексті проблемних питань, пов'язаних із впровадженням системи електронного декларування, та намаганням «штатних борців з корупцією» і націлених на провокації співробітників деяких ЗМІ спотворити об'єктивну інформацію, прес-служба РНБО змушена зробити заяву», - сказано у документі.

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У прес-службі підкреслили, що Апарат РНБО України - одна з небагатьох державних структур, яка ефективно працює в складних умовах воєнної агресії та соціально-економічної кризи.

Також у прес-службі Ради нацбезпеки та оборони наголосили, що до повноважень РНБО України, її Апарату, а також секретаря РНБО не входить впровадження системи е-декларування.

«За її запровадження і функціонування системи відповідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - незалежний орган, який обирався на конкурсних засадах відкрито та прозоро. Ні Президент України, ні Кабінет Міністрів України, ні, тим більше, РНБО України не мають жодного впливу на НАЗК. Розповіді про будь-які політичні квоти в НАЗК є цинічною брехнею і провокацією», - сказано у заяві.

«Вся ця ахінея доповнилася спробами посіяти паніку щодо курсу гривні та анонсами осінніх масових безладів. Все це наштовхує на думку, що зрив підготовки розрекламованого програмного забезпечення був не випадковим», - вважають у Раді нацбезпеки та оборони.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.