Ющенко згоден призначати та звільняти генпрокурора за згодою парламенту
Президент підписав закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про внесення зміни до Закону України «Про прокуратуру» щодо порядку звільнення Генерального прокурора України”.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Згідно з внесеними змінами, перше речення частини першої статті 2 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст.233) викладено у такій редакції: «Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України».
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада України оновила процедуру призначення та звільнення генерального прокурора України.
Автори закону, народні депутати Олександр ЛАВРИНОВИЧ (Партія регіонів) та Андрій ПОРТНОВ (БЮТ) вказували, що 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України», яким передбачено, що генеральний прокурор призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради Президентом України. Проте, чинний Закон «Про прокуратуру», прийнятий ще до внесення змін до Конституції України, передбачає інший порядок звільнення генерального прокурора - одноособово Президентом України. З огляду на це ВР привела Закон «Про прокуратуру» у відповідність до Конституції України і встановила, що Президент призначає та звільняє генпрокурора за згодою парламенту.