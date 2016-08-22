Порошенко: найкращі сторінки історії України ще попереду
15:13, 22 серпня 2016Політика
410 0
Президент Петро Порошенко впевнений, що найкращі сторінки історії України попереду.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час вручення державних нагород видатним українцям з нагоди 25-ї річниці незалежності України.
«Сьогодні український народ як ніколи раніше свідомий того, що лише в єдності ми можемо досягти надмети – перемогти і побудувати вільну демократичну та багату українську державу, яка гарантуватиме свободу і добробут кожного її громадянина», - сказав президент.
Читайте такожПорошенко відкрив у Харкові нову станцію метро "Перемога" (фото)
Порошенко додав, що труднощі, з якими доводиться сьогодні боротися країні, відчуває кожен.
«Однак я впевнений, що найкращі сторінки історії нашої держави попереду», - підкреслив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter