Геращенко: у Мінську не пишеться жоден закон про вибори на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко сьогодні під час виступу перед українськими дипломатами в МЗС.

"Дуже багато спекуляцій буває на тему закону про вибори. Хочу вас запевнити, що у Мінську жоден закон про вибори не пишеться. І тут є однозначна позиція української сторони, що закон про вибори буде писатися тільки тими, хто має відповідні конституційні повноваження, а подавати, відповідно, закон має право президент України, або народні депутати", - сказала Геращенко.

У зв'язку з цим вона сказала, що такий закон дискутуватиметься у парламенті і писатиметься Україною.

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За словами Геращенко, у Мінську обговорюється тільки питання модальностей виборів. Вона нагадала, що модальності це ті передумови, які повинні бути створені для того, щоби вибори відбулися.

Геращенко наголосила, що передумовами для виборів, як і раніше, залишаються питання безпеки, відповідність цих виборів стандартам ОБСЄ, участь у виборах переселенців.

Також вона заявила, що Україна наполягає на скасуванні псевдовиборів, які проводилися на окупованих територіях Донбасу у 2014 році.

"Україна наполягає на тому, що мають бути скасовані всі ці псевдовибори, яких ми не визнавали, не визнаємо і ніколи не визнаємо. Навіть Росія їх не визнала. Вона має про це заявити публічно. Публічно заявити про те, що так звані вибори 2014-го року в так званих ОРДО і ОРЛО це були ніякі не вибори, а абсолютний фейк, вигадані в тих же кабінетах, де була вигадана "Новоросія", - заявила Геращенко.