Разом Яценюк, Кличко і Гриценко можуть пройти у ВР - дослідження

Об’єднання таких особистостей як голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер блоку свого імені Віталій КЛИЧКО та екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО в єдиний політичний проект гарантуватиме їм проходження до Верховної Ради на можливих дострокових парламентських виборах.

Такий висновок можна зробити з переданого УНІАН дослідження “Політична криза в Україні та електоральні настрої виборців: чи можлива альтернатива парламентським силам?”, який провів центр “Соціовимір”.

“В Україні існує теоретична можливість утворення кількох проектів, які спробують створити конкуренцію нинішнім парламентським силам”, - вважає голова правління центру „Соціовимір” Сергій ТАРАН.

Перший можливий проект може очолити Арсеній ЯЦЕНЮК (індекс довіри – 0,152), який на сьогодні має чи не найкращий серед політиків баланс довіри. Крім того, А.ЯЦЕНЮК має перспективний рейтинг як кандидат у Президенти. За нього, відповідно до опитування центру “Соціовимір”, сьогодні готові голосувати 2,9% виборців.

При цьому, зазначають експерти, основною проблемою проекту А.ЯЦЕНЮКА може стати брак діючої структури, на яку можна було б покласти організацію виборчої кампанії. Іншою складною проблемою буде формування чіткого політичного позиціонування. Якщо спікер прагне бути сприйнятим самостійним політиком, йому доведеться час від часу виступати з критикою Президента, у політичній орбіті якого він нині перебуває.

Інший кандидат на власний проект, зазначають у “Соціовимірі”, – це В.КЛИЧКО (індекс довіри – 0,178). Політик має рекордну впізнаваність і чудовий баланс довіри серед українських громадян.

За висновками центру, його проблема, однак, полягає в тому, що свою популярність і довіру він не зміг конвертувати, власне, у політичний рейтинг. Чимало громадян його знають і йому довіряють, проте не так багато українців готові за нього голосувати. Якби б вибори відбулися сьогодні, то за Блок Кличка, відповідно до опитування “Соціовиміру”, віддали б голоси 1,9% українців, а за В.КЛИЧКА як кандидата у Президенти проголосувало б 1,7% виборів.

“В.КЛИЧКО дезорієнтує своїх виборців постійним шараханням зі спорту до політики і навпаки. Ті, хто бачить у ньому спортсмена, не готові голосувати за КЛИЧКА-політика. А ті, хто вбачає у ньому представника нового політичного покоління, не можуть зрозуміти причин повернення В.КЛИЧКА на ринг. Його проблемним місцем також залишається відсутність у нього за спиною серйозної організаційної структури”, - прокоментував результати дослідження С.ТАРАН

Експерт визначив ще одного кандидата, який може мати амбіції на створення власного політичного проекту, це А.ГРИЦЕНКО. Він має реноме поважного політика (індекс довіри – 0,255), проте не має власної структури і такої впізнаваності, як мають А.ЯЦЕНЮК або В.КЛИЧКО. Якби вибори Президента відбулися сьогодні, то за А.ГРИЦЕНКА готові б були проголосувати 1,6% виборців свідчать результати дослідження.

”Хоча для вказаних політиків й існують передумови для нового успішного проекту, втілити їх в життя потребуватиме чимало фінансових та адміністративних ресурсів, які ці політики сьогодні ще не мають. В ідеалі, вони могли би об’єднатися, і тоді фактично гарантовано потрапили до парламенту. Технічною платформою для такого об’єднання могла б стати певна відбудована партія, яка дасть кадровий ресурс по регіонах та стане основним донором ймовірного політичного блоку. Електоральним резервом цих політиків є також громадяни, які не визначилися зі своїм вибором, а таких на сьогодні 12,5%, і, певно мірою, – ті, хто сьогодні готовий голосувати «проти всіх» (9,7%), а відтак вбачатиме у новому проекті певну альтернативу провідним політичним силам”, - підсумував С.ТАРАН.

Опитування центру “Соціовимір” проводилося 4-11 вересня 2008 року за квотною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України віком від 18 років і більше. Методом особистого інтерв’ю опитано 2100 респондентів в 17-и областях України, АР Крим та м. Києві. Похибка вибірки становить 2,2%.