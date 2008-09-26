Лукашенко у неділю влаштує тест для Європи

Офіційний Мінськ заявляє, що вибори в нижню палату білоруського парламенту (Палату Представників Національних зборів) стануть тестом на об`єктивність спостерігачів від ЄС і ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Мінську заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.

«Європейські партнери нам кажуть, що майбутня виборна компанія покликана стати певним «тестом для Білорусі». Але, я думаю, що й для наших європейських партнерів вона також буде таким же тестом. Тестом на об`єктивність, на далекоглядність, на політичну мудрість і зрілість. Очевидно, що дії Європейського Союзу з виборчого сюжету щодо нашої країни матимуть серйозний вплив на цілу суму геополітичних чинників у нашому регіоні», - сказав А.ПОПОВ.

Прес-секретар МЗС також зазначив, що майбутні вибори стануть тестом і для Організації безпеці та співробітництва в Європі (ОБСЄ). «Нам дуже важливо буде подивитися на те, якою мірою ОБСЄ виявиться здатною виявити об`єктивність, незаангажованість, неупередженість і здатність уникати будь-якого зовнішнього тиску», - пояснив він.

А.ПОПОВ уточнив, що передусім йдеться про можливий тиск США на спостерігачів від ОБСЄ. «Ви знайомі, напевно, з низкою заяв, які зробили буквально напередодні деякі представники Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ті оцінки, які пролунали, можуть розглядатися як щонайменше не зовсім акуратні та не зовсім відповідальні на нашу думку, оскільки за своєю суттю вони є явним втручанням у виборчий процес і визначенням наперед оцінок, можливих оцінок виборчого процесу спостерігачами ОБСЄ. Нам би дуже хотілося, щоб спостерігачі ОБСЄ доклали всіх зусиль для того, щоб уникнути та не потрапляти під зовнішній тиск такого роду», - сказав прес-секретар МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС 15 вересня 2008 року закликала Білорусь провести чесні вибори та заявив про готовність переглянути санкції проти країни.

“Рада оцінить ситуацію в Білорусі у світлі парламентських виборів і прогресу Білорусі на шляху до демократичних цінностей і прав людини, і готова переглянути обмежувальні заходи проти представників влади Білорусі”, - наголошувалося у висновках Ради.

Крім того, європейські міністри наголосили готовність розширити офіційні, торгові та культурні обміни, а також запросити Білорусь до участі в Європейській політиці сусідства та збільшити фінансову допомогу країні.

Рада міністрів також відзначила важливість гарантувати права опозиції як у висуненні кандидатів, так і в допуску до участі у виборчих комісіях і для виступів у пресі.

Парламентські вибори в Білорусі призначено на 28 вересня. У травні Білорусь запросила ОБСЄ направити своїх спостерігачів для спостереження за виборами.

Водночас низку кандидатів від опозиційних сил не зареєструвала ЦВК або вони самі відмовилися від участі у виборах. Зараз опозиція обговорює можливість і доцільність бойкоту парламентських виборів.