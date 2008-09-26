Експерт: Україна не готова до НАТО, Росія діє на випередження

Для офіційного Києва питання про членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, оскільки країна не готова до членства в Альянсі, і сама організація не готова прийняти Україну до своїх лав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ на семінарі «Проблема безпеки на пострадянському просторі: Росія-Україна-НАТО» в Москві.

На його думку, рух в Євросоюз – це об`єктивний процес, який випливає з національних інтересів, а вироблення загальної платформи та підходів щодо вступу в НАТО в країні не закінчене.

«Сьогодні ця норма існує в законодавстві, українська влада здійснює цю політику (причому при різних урядах і президентах). Але ми трохи випереджаємо події. Сьогодні питання про членство України в НАТО не стоїть. Україна не готова до членства в НАТО. НАТО не готове прийняти Україну до своїх лав, і таке питання ніде серйозно не обговорюється», - заявив В.ЧАЛИЙ.

За його словами, обговорюється тільки отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі. Експерт не впевнений, що ПДЧ є знаком рівності та прямою дорогою в НАТО. Водночас, за словами В.ЧАЛОГО, він розуміє, що позиція Росії полягає в тому, щоб діяти на випередження і запобігти вступу України в НАТО ще на самому початку процесу.

«Такий підхід має право на існування внаслідок захистом їхніх національних інтересів, але його складно зрозуміти з погляду України, яка бачить у тому ж ПДЧ не тільки перший крок до вступу, а гарний інструмент для здійснення внутрішніх реформ», - сказав експерт.

В.ЧАЛИЙ пояснив, що якби не було цільових планів Україна-НАТО, то на потреби армії не «виділялося б стільки грошей, скільки виділено під певним пресингом і певною прозорістю для громадянського суспільства». «Тому говорити тільки про військові аспекти вступу в НАТО не варто. Сьогодні це елемент повернення України в європейський контекст», - зазначив В.ЧАЛИЙ.

Якби був інший, реалістичний варіант забезпечення національної безпеки, то українська сторона серйозно розглядала б його, сказав експерт, згадавши заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про необхідність заміни НАТО на європейську систему безпеки без участі США. «Але такого варіанту немає, і НАТО де-факто залишається ключовою організацією в забезпеченні безпеки в Європі. І залишатиметься такою ще 10-20 років, про що говорять європейські експерти, яким така ситуація теж може не подобатися», - заявив В.ЧАЛИЙ.

Відповідаючи на запитання про тимчасові терміни виконання Україною умов ПДЧ, В.ЧАЛИЙ зазначив, що в теперішній ситуації в країні це може зайняти, за аналогією з Албанією, близько 9 років.

«Україна не може, не хоче і не буде «сірою зоною» між двома військовими блоками – НАТО та ОДКБ, і між двома інтеграційними системами. Ми не зможемо перебувати довго в цьому транзитному статусі. Це реальна загроза нашій національній безпеці. Наш вибір, який з боку може виглядати як антиросійський вибір, насправді зумовлений внутрішніми причинами», - наголосив В.ЧАЛИЙ.

Експерт сказав, що національні інтереси України та Росії можуть об`єктивно не збігатися. «Період подальших відносин буде складним переплетінням співпраці, партнерства і, на жаль, конфронтації. До цього ми повинні бути готові і прагнути знизити градус напруги в громадській думці», - сказав він.