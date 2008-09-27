Яценюк вже зараз може назвати першу п'ятірку своєї нової партії

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк має намір публічно зібрати кошти для свого політичного проекту, у тому числі за допомогою SMS.

Так він відповів журналу "Фокус" на питання, чи відмовився б він від коштів бізнесменів, якби такі запропонували.

"Ну, яка користь Рінату Ахметову мене спонсорувати? У нього є Партія регіонів, свій електорат, свої зобов`язання", - сказав Яценюк.

"У нього, зрештою, є Раїса Богатирьова, яка може йти самостійним шляхом. Навіщо йому Арсеній Яценюк?", - продовжив спікер.

"Він же не Дід Мороз – гроші роздавати. А я теж не бідую і з простягненою рукою не ходжу", - додав він.

За словами Яценюка, "суми для проведення виборчої кампанії називають різні – від 100 млн. до 300 млн.".

"Однак чим більше грошей йде на виборчу кампанію, тим більше їх крадеться під час цієї кампанії. Я це як колишній банкір кажу", - зауважив спікер.

"Ми зберемо гроші публічно, у тому числі за допомогою SMS. А потім опублікуємо список усіх, хто відправив. Це якщо люди хочуть змін. Якщо ні, вони можуть голосувати за кого завгодно, стара палітра партій залишається", - додав він.

Спікер назвав чутками інформацію про те, що нібито його спонсором буде відомий бізнесмен Віктор Пінчук. На зауваження, що він разом з Пінчуком їздить у Давос, здійснює спільні благодійні і гуманітарні проекти, Яценюк відповів:

"У нас з Віктором Пінчуком прекрасні відносини. Зрозумійте правильно, у мене робота була така. Як же мені не контактувати з людьми, що представляють національний капітал і володіють значні ресурси?".

"Моя робота була захищати національний капітал і на посаді міністра економіки, і міністра закордонних справ. Я знаю усіх – Ахметова, Гайдука, Таруту, Порошенка та інших. Але знати їх і брати у них гроші – дві великі різниці", - наголосив спікер.

Крім того, Яценюк спростував інформацію про те, що його партія буде будуватися на базі Трудової партії загиблого нещодавно депутата Михайла Сироти.

Спікер розповів, що в його новому проекті "буде мало людей, яких ви знаєте, оскільки я хочу запропонувати щось нове".

"Уже зараз можу легко сформувати першу п`ятірку. Вони не були у великій політиці, не засідали в парламенті. Це прості люди, що представляють нас, українців, вони здатні досягти результату і не перебігали з партії в партію. Класичний набір патріотів за гроші я теж виключаю. Але поки ніяких імен не назву", - сказав він.

Українська правда