Яценюк: Україна нарешті повернулася у свою європейську сім'ю, як заповідав Франко (фото, відео)

Вони поклали квіти до пам'ятника Іванові Франку в Києві, йдеться у повідомленні прес-служби "Народного фронту".

Яценюк наголосив, що Франко був великим мислителем і візіонером: "Він бачив європейську Україну і він заклав підвалини будівництва української держави саме на європейських цінностях".

Лідер "Народного фронту" зазначив, що один із найвідоміших творів письменника - поема "Мойсей" - "відображає те, ким був Франко": "Він, як Мойсей, вів за собою Україну, зі своєю візією, зі своїм баченням сильної європейської української держави. І зараз ми прийшли до цього".

"Ми зараз фактично виконуємо заповіт Франка. Ще багато що треба зробити, але Україна нарешті повернулася у свою європейську сім'ю, як заповідав Франко" , - сказав лідер "Народного фронту".

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Член парламенської фракції "Народний фронт", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Віктор Єленський зазначив, що Іван Франко, "без перебільшення, зробив для європейської України більше, ніж будь-який інший український мислитель, філософ, літератор і громадський діяч": "Це була людина, яка за відносно короткий проміжок часу вибудувала інтелектуально те, що ми називаємо європейською Україною".

"Його поезія, його філософія лишається надихаючою і мобілізуючою", - наголосив Єленський, нагадавши рядки Франка, які з'являлися на шпальтах українських газет у дні Майдану і та російської агресії проти України: "Се остання війна, се до бою чоловіцтво зі звірством стає, це поборює воля неволю".