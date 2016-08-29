Від сьогодні українці можуть подавати електронні петиції до Кабміну

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Facebook.

"Друзі, від сьогодні ви можете ініціювати вирішення важливих суспільних питань шляхом подання електронної петиції до Кабміну: http://petition.kmu.gov.ua/ Це дієвий інструмент залучення громадян до формування пріоритетів державної політики та прийняття управлінських рішень", - пише Гройсман.

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За його словами, зареєструвавшись на сервісі, громадяни можуть як подати електронні петиції до Кабінету Міністрів України, так і підтримати вже створені. Для розгляду петиція має набрати не менше 25 000 голосів протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення.