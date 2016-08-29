"Помилкова інформація": в СБУ відповіли на заяву правозахисників про "таємні в'язниці" в Україні

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив керівник апарату голови СБУ Сергій Ткачук.

"Ми дуже уважно ставимося до інформації, яку збирають правозахисні організації, і уважно ставимося до інформації про порушення прав людини. Ми будемо перевіряти цю інформацію", - запевнив Ткачук.

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"Я б закликав усіх обережно ставитися до таких гучних заяв. Я розмовляв з керівником нашого регіонального управління в Харкові і те, що там начебто містяться якісь люди. Це помилкова інформація. У Харкові є підрозділ, сектор забезпечення досудового слідства, де слідчі СБУ працюють із затриманими, які утримуються в слідчому ізоляторі. Там відсутні умови для утримання людей, тому це неможливо... Голова СБУ Грицак вже дав доручення, якщо така інформація буде підтверджена, то ми будемо реагувати, для нас немає своїх і чужих, винні понесуть відповідальність", - заявив керівник апарату.

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Зазначимо, раніше Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про "таємні в'язниці" СБУ. За словами співрозмовників Amnesty International і Human Rights Watch, щонайменше п'ять чоловік все ще знаходяться в таємних місцях позбавлення волі. Двоє є громадянами Російської Федерації та двоє українських громадян з Харкова, особистість п'ятого не встановлена.