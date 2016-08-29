Нацрада реформ в обличчях: як сьогодні визначали інвестиційну політику країни (фоторепортаж)

В Адміністрації президента України 29 серпня відбулося чергове засідання Національної Ради реформ. Окрім головуючого на засіданні президента України Петра Порошенко тут були присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, спікер парламенту Андрій Парубій, голова Нацбанку Валерія Гонтарева та інші.

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Однак основна увага була прикута до Бориса Ложкіна та Ігоря Райніна. Перший залишив посаду голови Адміністрації президента, водночас залишившись радником президента та очоливши Національну інвестиційну раду України, в другий - зайняв щойно звільнене місце голови АП, таким чином звільнивши місце керівника Харківської області.

Головною ж темою засідання було питання залучення інвестицій в Україну. Судячи з фотографій з засідання - обговорення даних питань було досить жваве і емоційне.