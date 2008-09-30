Політрада НУ-НС ухвалила програмні принципи "коаліції трьох"

Політична рада блоку "Наша Україна - Народна самооборона" ухвалила програмні принципи діяльності нової парламентської коаліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку, в рішенні наголошується, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” вважає за можливе утворення демократичної коаліції разом із фракціями Блоку Литвина та Блоку Юлії Тимошенко на основі узгоджених програмних принципів.

Ці принципи сьогодні були висловлені головою Політичної ради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеславом КИРИЛЕНКО у парламенті сьогодні.

Зокрема, першим кроком, за словами В.КИРИЛЕНКА, має стати спільне формування трьома названими фракціями порядку денного. Другим кроком є скасування ухвалених законопроектів щодо всеукраїнського референдуму та Державної служби. Третім кроком, за словами лідера фракції НУ-НС, є розробка спільної заяви хоча б двома фракціями – БЮТ і НУ-НС – щодо російсько-грузинського конфлікту. Четвертим – публічна заява про підтримку пропозицій Президента щодо п’яти ветованих ним законів.

Крім того, як свідчення задекларованої фракцією БЮТ позиції щодо непорушності статусу державної мови в Україні, до підписання нової коаліційної угоди мають бути скасовані рішення українського парламенту щодо прийнятих у першому читанні за підтримки фракції БЮТ законопроектів “Про державну службу” та “Про всеукраїнський референдум”.

Також у рішенні викладається бачення НУ-НС щодо основ внутрішньої і зовнішньої політики, які мають сповідуватись новою коаліцією.

Серед іншого, йдеться про захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України; вступ України до Європейського Союзу впродовж наступних десяти років, реалізацію курсу на вступ до НАТО через приєднання до ПДЧ у 2008 році, невідкладний початок переговорів з Російською Федерацією щодо порядку виведення Чорноморського флоту РФ з території України до 2017 року та формування необхідної нормативної бази Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України.

Ще однією умовою має стати відмова від внесення системних змін до Конституції України (зокрема, в частині міжінституційних відносин). Натомість, протягом поточного скликання Верховна Рада України має скасувати інститут депутатської недоторканності, встановити мораторій на внесення до парламенту законопроектів щодо підвищення прохідного бар’єру для політичних партій та блоків на виборах до Верховної Ради України. До кінця 2008 року ВР прийняти новий Закон України “Про вибори народних депутатів України” на засадах “відкритих списків” політичних партій (блоків) у багатомандатних виборчих округах та запровадити механізм відповідальності депутатів місцевих рад перед громадою.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ, про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолане вето Президента, – про тимчасові слідчі комісії парламенту. Цими законами обмежуються повноваження Президента.