Росія має відчути ціну за брутальне порушення міжнародного правопорядку - Порошенко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ще 37 фізичних осіб та компаній, причетних до агресії РФ проти України та окупації Криму – під санкціями. Щиро вдячний американським партнерами за цей важливий крок солідарності з Україною», - йдеться в повідомленні.

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За його словами, Росія як держава-агресор має відчути ціну за брутальне порушення міжнародного правопорядку – окупацію чужої території, розв’язання гібридної війни у центрі Європи і вбивства тисяч невинних людей.

"Розраховую, що наші партнери, передусім Європейський Союз, підтримають цю логіку і секторальні санкції проти Росії будуть продовжені, а в разі ескалації – посилені", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, Мінфін США вніс до санкційних списків, складених у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ проти України, прізвища ще 17 осіб та назви 20 компаній, зокрема, компанії-підрядники з будівництва Керченського мосту, а також чиновників та представників силових структур з тимчасово окупованого Криму, представників бойовиків на Донбасі.