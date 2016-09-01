ЄС може наступного тижня продовжити санкції проти фіз- та юросіб за агресію проти України - журналіст
ЄС може на наступному тижні продовжити заморожування активів фізичних та юридичних осіб за агресію на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Читайте такожТомбінський не радить Україні вводити дзеркальні санкції проти Росії у торгівлі
"Схоже, посли ЄС наступного тижня продовжать заморожування активів й заборони на видачу віз 146 громадянам та 37 організаціям з України, Росії і Криму на 6 місяців", - повідомив журналіст.
EU amb looks set to next week prolong asset freeze & visa bans on 146 citizens & 37 entities from #Ukraine, #Russia, #Crimea by 6 months— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2016
Раніше Кабінет міністрів України продовжив і розширив список персональних санкцій щодо осіб, які причетні або підозрюються у злочинній діяльності проти суверенітету України, непорушності її кордонів, а також у фінансуванні тероризму.