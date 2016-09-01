ЄС може наступного тижня продовжити санкції проти фіз- та юросіб за агресію проти України - журналіст

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Схоже, посли ЄС наступного тижня продовжать заморожування активів й заборони на видачу віз 146 громадянам та 37 організаціям з України, Росії і Криму на 6 місяців", - повідомив журналіст.

EU amb looks set to next week prolong asset freeze & visa bans on 146 citizens & 37 entities from #Ukraine, #Russia, #Crimea by 6 months — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2016

Раніше Кабінет міністрів України продовжив і розширив список персональних санкцій щодо осіб, які причетні або підозрюються у злочинній діяльності проти суверенітету України, непорушності її кордонів, а також у фінансуванні тероризму.