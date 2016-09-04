Меркель порадила Путіну не турбуватися про її самопочуття, а обговорити ситуацію в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, зустріч відбулася в Китаї на полях саміту «Великої двадцятки».

Читайте такожФранція та Німеччина порушать питання мирного процесу в Україні на саміті G20«Мені здається, що хоча й пізно, але це добре, що у нас є можливість поговорити щодо двосторонніх відносин, і щодо деяких проблем, які представляють взаємний інтерес, і над якими ми так наполегливо працюємо, щоб їх вирішити. Спробуємо трошки попрацювати. Сподіваюся, що сили у вас ще залишилися», - сказав Путін.

На це Меркель запропонувала йому не турбуватися.

«Не турбуйтеся, все гаразд. Я дуже рада, що ми маємо можливість вести цю розмову. В Європі ще день, тому я ще бадьора», - сказала канцлер Німеччини.

«Думаю, що ті питання, які нам належить обговорювати, є настільки важливими, що це добре, що ми зараз маємо можливість їх у двосторонньому плані обговорювати. Маю на увазі, наприклад, Україну», - наголосила Меркель.