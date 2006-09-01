Черновецький і Довгий завтра вийдуть на суботник

Завтра, 2 вересня, у Києві відбудеться загальноміський суботник, ініційований депутатами Київради з Блоку Леоніда Черновецького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Леоніда Черновецького, в рамках суботника заплановано близько сотні заходів у всіх районах столиці. Зокрема, у Голосіївському районі прибиратимуть лісову зону, у Деснянському – висаджуватимуть дерева, у Шевченківському і Дарницькому - формуватимуть газони, у Святошинському і Солом’янському – споруджуватимуть нові дитячі майданчики.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ та заступники міського голови також візьмуть участь у суботнику - на Контрактовій площі та на проспекті Бажана (Дарницький район).

Депутати Блоку Леоніда Черновецького закликають усі політичні сили і киян до участі у суботнику та ініціюють проведення таких заходів у столиці регулярно.

“Зробимо разом наше місто чистим!” – закликають киян депутати Блоку Леоніда Черновецького.