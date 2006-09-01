Ющенко за посилення свого Секретаріату і РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за посилення як Секретаріату Президента, так і Ради національної безпеки та оборони «як якісно, так і професійно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, питання призначення керівництва РНБО і посилення Секретаріату Президента є «питанням кількох днів або кількох тижнів».

На запитання журналістів, наскільки достовірною є інформація, що лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ буде призначений у керівництво Секретаріату Президента, екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК – також у Секретаріат Президента, а екс-прем’єр-міністр, народний депутат Юрій ЄХАНУРОВ - на посаду секретаря РНБО, І.ГЕРАЩЕНКО відповіла, що про прізвища можна буде говорити лише після того, як вийдуть кадрові укази Президента.

Водночас вона зазначила, що серед прізвищ, які обговорюються на ці посади, є й названі журналістом політики. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, «на сьогодні у Президента є дійсно лава запасних».

Як сказала прес-секретар, ті люди, які досить тривалий час працюють у команді В.ЮЩЕНКА і продемонстрували свій професіоналізм, вони і далі працюватимуть у команді Президента, і зараз питання про посади обговорюється.

І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що йдеться про людей, які показали свої здібності, зокрема, у колишньому уряді як професіонали та люди командної роботи.