Універсал національної єдності вийшов 50-тисячним накладом

Універсал національної єдності, який був ініційований Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і підписаний за участю лідерів політичних сил 3 серпня поточного року, вийшов накладом у 50 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, у цьому допоміг Державний комітет з телебачення і радіомовлення України.

Як сказала прес-секретар, примірники Універсалу надіслані у регіони, зокрема, в органи місцевої влади. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, цей документ знаходить там підтримку.