ГТС України слід передати у власність Міжнародному консорціуму

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що газотранспортна система України повинна бути передана у власність Міжнародному газотранспортному консорціуму.

Зокрема, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи повинна українська газотранспортна система бути передана у власність консорціуму, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Звичайно, консорціуму. А як же консорціум буде нею управляти? Він же створений на рівних».

Водночас посол зазначив, що рішення цього питання - справа урядів. «Але я не хочу це обговорювати зараз – це справа урядів і фахівців», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Також він висловив думку, що Міжнародний газотранспортний консорціум повинен перебувати на території України і працювати в рамках українського законодавства. «Консорціум створений в Україні, і управлятися він повинен за законами України», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Також він сказав, що Міжнародний газотранспортний консорціум повинен працювати на залучених активах.

В.ЧЕРНОМИРДІН нагадав, що рамкова угода про створення Міжнародного газотранспортного консорціуму підписана президентами Росії і України. «До неї приєднався і канцлер Німеччини», - додав він.

Російський посол уточнив, що бажання брати участь в Міжнародному газотранспортному консорціумі висловили найбільші європейські споживачі газу – Германія, Італія і Франція. «Якщо таке бажання виявлять Євросоюз і Польща – заради Бога», - вважає дипломат.

На думку В.ЧЕРНОМИРДІНА, створення Міжнародного газотранспортного консорціуму сприятиме забезпеченню стабільності в поставках газу на захід. «А де він братиме газ – в Росії, Туркменії, Норвегії або Алжирі, це справа самого консорціуму», - переконаний російський посол.

Разом з тим дипломат вважає, що рамки і параметри діяльності консорціуму повинні визначити фахівці.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня ц.р. міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що повністю виключає можливість будь-яких форм передачі української газотранспортної системи в управління Росії. «Навіщо здавати щось в концесію? По суті, найбільша проблема ГТС України – тільки недолік фінансування. Інших проблем там немає: завантаження повне, персонал висококваліфікований і т.д. Ми цілком можемо управляти системою самі», – зазначив міністр.

Ю.БОЙКО сказав, що Росія завжди виявляла підвищене зацікавлення до газотранспортної системи України. Проте, на його думку, росіяни розуміють, що варіант оренди, концесії, передачі в управління української ГТС неприйнятний через «заполітизованість» питання.

За даними Ю.БОЙКА, оцінка вартості української ГТС сьогодні, за найскромнішими підрахунками, коливається від 20 до 50 млрд. дол. На модернізацію системи необхідно до 500 млн. дол. на рік.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з 37,5 тис. км газопроводів, 71 компресорної станції і 13 підземних сховищ газу із загальним активним обсягом газу 32 млрд. кубометрів.

Пропускна спроможність системи на вході становить 288 млрд. кубометрів газу на рік, на виході - 175 млрд. кубометрів, зокрема в країни Європи – 141 млрд. кубометрів.

У 2005 році транзит природного газу територією України скоротився на 0,5%, або на 0,7 млрд. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 136,4 млрд. кубометрів.

Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створений відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» були підписані 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі, проте до теперішнього часу це питання не вирішене.

31 серпня 2004 року збори учасників ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України» узгоджували перехід до реалізації інвестиційної фази консорціуму з 1 вересня 2004 року. Першим етапом інвестиційної фази визначено будівництво магістрального газопроводу «Богородчани-Ужгород» протяжністю 234 км.

ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України» передбачає будівництво нового газопроводу «Новопсков-Ужгород», яким Україна і Росія і домовилися спільно керувати. «Богородчани-Ужгород» - це перший етап будівництва цього газопроводу.