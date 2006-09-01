На ЧФ новий заступник командуючого

Перший заступник командуючого Чорноморським флотом (ЧФ) РФ контр-адмірал Олександр Троян приступив до служби, повідомили РІА Новости в управлінні інформації та громадських зв`язків ЧФ.

Олександр Троян народився 11 лютого 1956 року в Запоріжжі. Після закінчення в 1978 році ракетно-артилерійського факультету Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахимова до 1999 року служив в з`єднанні надводних кораблів ЧФ.

З 2001 по 2005 рік - начальник управління бойової підготовки ЧФ, з жовтня 2005 року - командир Балтійської військово-морської бази Балтійського флоту.

У 1994 році закінчив Військово-морську академію імені адмірала флоту Радянського Союзу Кузнєцова, в 2001 році - військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ.

Контр-адмірал Троян нагороджений орденами "За службу Батьківщині в Збройних Силах" третього ступеня, "За військові заслуги".

РІА "Новости"