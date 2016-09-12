У ЄП виключають зв'язки з новою Держдумою, які можуть підірвати політику невизнання анексії Криму

Так прокоментував власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі позицію Європейського парламенту та його президента Мартіна Шульца щодо майбутніх виборів до Держдуми РФ, які також пройдуть в незаконно анексованому Криму, речник Шульца Джакомо Фассіна (Giacomo Fassina).

"Позиція Європарламенту та його президента щодо незаконної анексії Криму не змінилася. ЄП неодноразово заявляв про свою прихильність політиці невизнання незаконної анексії, останній раз – в резолюції від 12 травня 2016 року. Європарламент також завжди рішуче заявляв про свою тверду прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Таким чином, Європейський парламент не має ніякого плану проведення заходів, які можуть йти врозріз з його політикою невизнання", - заявив Фассіна.

Він також повідомив, що Європарламент не отримував запрошення спостерігати за парламентськими виборами в Росії. "Ніякої офіційної спостережної місії в країні від ЄП не буде", - констатував Фассіна.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Державної думи Російської Федерації. Виборча кампанія триває і на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року. У день виборів РФ має намір у своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові відкрити чотири виборчі дільниці.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну поінформувати владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

Міністерство закордонних справ України висловило РФ протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.

У МЗС наголосили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після вилучення зі списків кандидатів у депутати, висунутих російськими партіями, включених в регіональні групи, які охоплюють тимчасово окуповані території України.