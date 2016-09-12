В ЄС поки не говорять, чи визнають нову Держдуму РФ легітимною

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це в понеділок сказала речник Зовнішньо дипломатичної служби ЄС Майа Косьянчич, відповідаючи на запитання стосовно того, чи визнає ЄС нову Держдуму РФ.

«Ми, як ЄС, зробимо нашу оцінку проведенню виборів в Думу, базуючись на доповіді ОБСЄ/БДІПЛ. Це те, що я можу сказати. Станом на зараз я не можу піти далі та міркувати щодо наступного кроку», - зазначила вона.

При цьому речник вказала, що спостережна місія ОБСЄ/БДІПЛ, яка вже розпочала свою роботу в РФ, не буде проводити будь-якої діяльності на незаконно анексованій території Криму та Севастополя.

«Ми не визнаємо незаконної анексії Криму та підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України, і всі наші дії йдуть у цьому напрямку», - наголосила Косьянчич.

Коментуючи висловлювання президента Чехії Мілоша Земана щодо того, що Крим не буде повернутий Україні, речник сказала: «Я вже відповіла на запитання, відповідаючи на попереднє».

Читайте такожМагера пояснив, чому новообрана Держдума Росії буде нелегітимною

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України.

МЗС України висловив протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. У МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених до регіональних груп, які охоплюють тимчасово окуповані території України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера вважає, що новообрана Держдума буде нелегітимною через залучення до виборів окупованого Криму.