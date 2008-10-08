Росія зацікавлена у поглибленні кризи в Україні

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Росія намагається перетворити парламентську кризу в Україні на кризу президентської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Ця криза має не тільки парламентське забарвлення, її намагаються ззовні поглибити, посилити, поширити і зробити кризу президентської влади”, - сказав він.

В.КАРАСЬОВ вважає, що нинішня криза є геополітичною.

“Якщо в 2007 році криза була пов’язана з проблемами між Президентом та прем’єром, то сьогодні криза більш серйозна, тому що після 8 серпня цього року (початку російсько-грузинського конфлікту - УНІАН) Росія відновила свій великодержавний статус, потрібно це враховувати”, - сказав він.

Крім того, політолог відзначив, що в самій верхівці української влади йде жорстка боротьба за майбутній курс України.

“Боротьба йде за майбутнє України, це вже не пафос, це реальність, і на це ми маємо зважувати. Тому криза не тільки парламентська, а геополітична”, - додав він.

На думку В.КАРАСЬОВА, якщо подивитися більш прискіпливо на ситуацію, яка складається навколо України, то кризові чинники треба шукати “десь на стороні”.

При цьому він зазначив, що багато відповідей дає нещодавній візит прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

“Офіційна версія візиту - газовий меморандум, газові домовленості, пошук оптимальної для України ціни на газ, але і в Москві, і в Києві, і в інших містах всі розуміють, що сьогодні дешевої ціни на газ не буде, тому, очевидно, візит цей полягав не стільки в газовій площині, скільки у внутрішньополітичній площині і перспективах України", сказав він.

Як вважає В.КАРАСЬОВ, "російська сторона в цьому візиті зробила певні, можливо, повні ставки на діючого прем’єр-міністра у проведенні своєї політики в Україні, а прем’єр України, очевидно, шукала підтримки з боку нинішнього російського керівництва щодо як подальших своїх політичних дій, так і президентської кампанії 2010 року”, - сказав він.

В.КАРАСЬОВ вважає, що останнім часом, судячи з підтексту висловлювань прем’єр-міністра Росії, йдеться про те, щоб розширити сферу впливу нинішньої політичної кризи в Україні. “Мова йде про те, що сьогодні, очевидно, вони зацікавлені вже не стільки в кризі парламентській, коаліційній, скільки в кризі по всій вертикалі і горизонталі діючої влади”, - сказав він.

На його думку, це підтверджують “активні інформаційні атаки” на українське керівництво щодо нібито постачання Україною озброєнь до зони грузино-російського конфлікту.

Крім того, вважає В.КАРАСЬОВ, про це також свідчать заклики до початку процедури імпічменту Президента України. “Мова іде про те, щоб втягнути в кризу вже не тільки парламент, не тільки проблеми, пов’язані з формуванням коаліції, а й саму президентську владу, і таким чином створити повномасштабну політичну кризу в Україні”, - зазначив він.

За його словами, на сьогодні як вихід з повномасштабної кризи пропонуються дострокові вибори як парламентські, так і президентські. “Думаю не випадково, що така ідея лунала і з боку БЮТ і окремих її чинників, і не випадково і прем’єр-міністр говорила, що якщо вже і будуть дострокові вибори, то вони мають бути як парламентські, так і президентські”, - сказав політолог.

На думку В.КАРАСЬОВА, цей сценарій не буде реалізований.

Він вважає, що Партія регіонів на такий сценарій не погодиться, оскільки їй вигідніше йти на дострокові парламентські вибори.

“Ця ідея підтримана лише БЮТ, мені здається, що в цьому сенсі вони отримали певний мандат на кризу. Саме така повномасштабна криза – не тільки парламентська, а й президентська - влаштовує російське керівництво”, - додав він.