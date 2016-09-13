Порошенко порівняв дипломатів з десантниками та артилерією ЗСУ

Про це Порошенко заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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«Оскільки питання звільнення окупованої частини на сході нашої держави і Криму має відбуватись політико-дипломатичних шляхом, я пропоную, що б це було враховано при збільшені фінансування Міністерства закордонних справ. Бо наші дипломати – це така сама зброя, як і штурмові, десантні, танкові, артилерійські, ракетні й інші бригади Збройних сил», - сказав він.