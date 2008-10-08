Портнов: вважаю політичним клоуном особисто керівника СБУ Наливайченка

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ спростовує заяву СБУ про порушення кримінальної справи за фактом хабарництва, пов’язану з його ім’ям.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Я стверджую, що ні по відношенню до мене, ні по відношенню до мого оточення не порушувалася кримінальна справа з приводу хабарництва. Я жодного разу не викликався до СБУ і до мене жодного питання не виникало ніколи», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він наголосив, що заява СБУ про те, що нібито Шевченківський районний суд Києва не задовольняв його позову до Служби безпеки, є відвертою брехнею. «Суд задовольнив мій позов у повному обсязі. А такі заяви СБУ свідчать про намагання продовжити політичні репресії проти політиків», - сказав А.ПОРТНОВ.

При цьому депутат вимагає від Служби безпеки України оприлюднити хоч один факт хабарництва, безпосередньо пов’язаний з його ім’ям. «Якщо вранці я сказав, що керівництво СБУ - це політичні клоуни, то зараз я вважаю політичним клоуном особисто керівника СБУ НАЛИВАЙЧЕНКА», - сказав він.

А.ПОРТНОВ повідомив, що за підписом заступника керівника СБУ ГЕРАСИМЕНКА до нього надійшов лист, у якому той називає оприлюднені СБУ факти непорозумінням і зазначає, що СБУ не має до депутата жодних претензій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, СБУ розповсюдила заяву, що оприлюднена деякими ЗМІ інформація про те, що Шевченківський райсуд Києва нібито задовольнив позов народного депутата А.ПОРТНОВА до СБУ, не відповідає дійсності, оскільки рішення суду не вступило в законну силу.

Представником СБУ у встановлений законом термін буде подано апеляційну скаргу і надано додаткові матеріали по суті справи для прийняття судом об’єктивного рішення, йдеться у повідомленні.

СБУ підтверджує, що стосовно фактів хабарництва (зокрема, щодо хабара у розмірі близько 150 тисяч доларів США) у період, коли у Фонді держмайна України перебував А.ПОРТНОВ, розслідується кримінальна справа, оскільки корупційні злочини є особливо небезпечними для суспільства.

В СБУ наголосили, що будь-який тиск не вплине на законність розслідування справи, на невідворотність покарання та подальшу публічну позицію СБУ стосовно корупціонерів у органах державної влади.