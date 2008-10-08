БЮТ завтра повідомить, чи оскаржуватиме в суді рішення Ющенка

Блок Юлії Тимошенко завтра повідомить, чи оскаржуватиме рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради України в суді.

Про це заявив в коментарі УНІАН представник фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Зокрема, він пообіцяв, що завтра БЮТ спільно зі своїм лідером ухвалить остаточне рішення і оприлюднить його на брифінгу.

Водночас А.ПОРТНОВ назвав крок В.ЮЩЕНКА антиконституційним та таким, що суперечить здоровому глузду та вимогам закону. Він нагадав позицію БЮТ, що протягом року після дострокових парламентських виборів Президент України не має права розпускати парламент, а цей термін, за словами А.ПОРТНОВА, спливає після 23 листопада.

“Адекватну оцінку діям Президента поставить суспільство – помноживши на нуль рейтинг довіри до нього”, - сказав він.

А.ПОРТНОВ зауважив, що оголошення рішення про вибори не означає, що вони будуть проведені. Він підкреслив, що провести вибори в умовах, коли розпуск парламенту не відповідає Основному Закону, можна лише в умовах політичного компромісу, якого сьогодні немає. “За відсутності компромісу провести такі вибори буде дуже важко”, - сказав представник БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.