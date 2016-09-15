Геращенко розповів про причину обшуків у Кернеса і Добкіна

Правоохоронцями були зібрані матеріали про порушення законодавства з боку чиновників мерії. Зокрема, підставним особам було передано понад 600 га харківської землі, повідомив Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Щодо дій посадових осіб Харківської міської ради та міської влади вже давно були зібрані матеріали про значні порушення в земельній сфері, зокрема з махінаціями у виділенні землі. Багато років в Україні діє законодавство, за яким землю необхідно було виділяти через аукціон. Однак, знаходилися лазівки, через які процедуру обходили, і виділили понад 600 га харківської землі на різного роду підставних осіб, Після чого ця земля далі реалізовувалася на вторинному ринку. По даному випадку зібрані матеріали кримінального провадження, які дозволили генпрокурору отримати дозвіл суду на проведення обшуку. Якщо буде достатньо доказів, у цій справі будуть висуватися підозри конкретним посадовим особам", - розповів Геращенко.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на заяву глави ГПУ Юрія Луценка, обшуки проводяться в приміщеннях, що належать меру Геннадію Кернесу і матері нардепа Михайла Добкіна.