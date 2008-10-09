Львівські рухівці категорично проти союзу з БЮТ

Львівська організація Народного Руху України виступає проти спроб керівництва партії укласти політичний союз із БЮТ.

Про це йдеться у повідомленні офіційного Інтернет-представництва “Нашої України” (сайт www.nuns.com.ua).

Згідно з повідомленням, рухівці Львівщини занепокоєні подіями, які останнім часом відбуваються у парламенті і в середині партії.

На їхню думку, у зв’язку з достроковим парламентськими виборами чітко окреслилося намагання керівництва НРУ втягнути партію у політичний союз з БЮТ.

Львівською Крайовою організацією НРУ 5 жовтня була проведена позачергова конференція, на якій ухвалено заяву щодо ситуації у партії.

“Спілка з політичною силою, яка сповідує ліву ідеологію, яка переповнена представниками напівкримінальних олігархічних кланів, політичною силою, яка у Парламенті, в багатьох обласних, районних радах спільно з КПУ, ПР, ПСПУ голосує та приймає рішення, що аж ніяк не можна назвати державницькими – для НРУ є категорично не прийнятною”, – зазначають рухівці Львівщини.

За їхніми словами, керівництво НРУ робить відчайдушні зусилля, щоб провести через з’їзд партії рішення про союз з БЮТ. “Для того, щоб схилити крайові організації до підтримки цієї ідеї, в хід пішов цілий арсенал засобів – гроші, обіцянки високого місця у списку, шельмування тих, хто противиться знищенню Руху. Очевидно, верхівці НРУ, забувши про ідеологічні та програмові засади, потрібна гарантія забезпечення себе депутатськими мандатами на наступних парламентських виборах. Стає зрозумілим, чому голова НРУ назвав розкольницькими діями намагання трьох найбільших крайових організацій – Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської – не допустити плану знищення Руху”, – йдеться у заяві.

Львівська Крайова організація НРУ підтверджує незмінність своєї позиції у цьому питанні. “Ми підтримуємо Президента України, його зусилля на утвердження національної сутності держави та її достойного місця у Європі та світі”, - наголошують в організації.

Крім того, представники Руху на Львівщині переконані, що “керівництву БЮТ для облагородження свого політичного обличчя вкрай потрібен бренд Народного Руху України, який мав би слугувати національно-демократичним прикриттям антинаціональної сутності БЮТ”.