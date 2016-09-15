Геращенко: глави МЗС Франції та Німеччини мають на власні очі побачити, як бойовики "підготували" Донбас до виборів

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

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"Звичайно, краще б, аби міністри (під час візиту - УНІАН) побачили картинки Донбасу не лише відродженого і відновленого , але й ближче до лінії фронту, десь в Широкиному і Авдіївці. Бо цікаво почути їх думку, як в Широкиному проводити вибори і чи готові вони надіслати туди громадян Німеччини і Франціі спостерігачами. Але важливо, що міністри взагалі виїхали з Києва, значить, будемо запрошувати і в Широкине. Тиснути, що варто своїми очима побачити, як там все "підготували" бойовики до виборів", - написала вона.

Крім того Геращенко заявила, що родини заручників прийшли до офісу СММ ОБСЄ в Краматорську в надії поспілкуватися з міністрами, просити їх звільнити заручників , активізувати це питання в "нормандському" форматі: "Але іноземні гості до них не вийшли, на жаль".

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Франції Жан-Марк Еро і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 14-15 вересня перебувають з робочим візитом в Україні. Вчора голови французької та німецької дипломатій у Києві вже провели зустрічі з президентом Петром Порошенко та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. У четвер вони здійснили візит на Донбас.

Міністр закордонних справ Франції наголошує на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі й надання особливого статусу цьому регіону.