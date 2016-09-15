Геращенко: глави МЗС Франції та Німеччини мають на власні очі побачити, як бойовики "підготували" Донбас до виборів
Геращенко шкодує, що під час сьогоднішнього візиту на Донбас голови МЗС Франції та Німеччини були лише у відновленій його частині і не приїхали до Широкиного чи Авдіївки.
Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.
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"Звичайно, краще б, аби міністри (під час візиту - УНІАН) побачили картинки Донбасу не лише відродженого і відновленого , але й ближче до лінії фронту, десь в Широкиному і Авдіївці. Бо цікаво почути їх думку, як в Широкиному проводити вибори і чи готові вони надіслати туди громадян Німеччини і Франціі спостерігачами. Але важливо, що міністри взагалі виїхали з Києва, значить, будемо запрошувати і в Широкине. Тиснути, що варто своїми очима побачити, як там все "підготували" бойовики до виборів", - написала вона.
Крім того Геращенко заявила, що родини заручників прийшли до офісу СММ ОБСЄ в Краматорську в надії поспілкуватися з міністрами, просити їх звільнити заручників , активізувати це питання в "нормандському" форматі: "Але іноземні гості до них не вийшли, на жаль".
Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Франції Жан-Марк Еро і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 14-15 вересня перебувають з робочим візитом в Україні. Вчора голови французької та німецької дипломатій у Києві вже провели зустрічі з президентом Петром Порошенко та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. У четвер вони здійснили візит на Донбас.
Міністр закордонних справ Франції наголошує на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі й надання особливого статусу цьому регіону.