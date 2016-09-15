Чубаров назвав приховану мету поїздки Путіна до окупованого Криму

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "112 Україна".

"Думаю, що його (Путіна - Ред.) поїздка не є випадковою. Якщо по всій материковій території Росії не є важливим рівень явки виборців, бо закон дозволяє будь-яку мінімальну кількість, то для Криму і Кремль, і місцеві колаборанти хотіли б, щоб ця цифра була набагато вищою, ніж по всій Росії. Я думаю, що це одне з прихованих завдань щодо поїздки Путіна", - припускає Чубаров.

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Ще однією метою поїздки може бути демонстрація світу, що анексований Крим є частиною Росії.

"Путін намагається напередодні складних процесів щодо Росії, які вже відбуваються з боку наших західних партнерів, з боку міжнародних партнерів, далі демонструвати готовність Росії відстоювати Крим за будь-яких умов, він показує, що Крим – Росія", - каже кримськотатарський лідер.

Як повідомляв УНІАН, Путін та Медведєв перебувають сьогодні, 15 вересня, в окупованому Росією Криму.